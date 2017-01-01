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Kaymakamı Şener, öğrencilere makamında ders verdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:16
Kaymakamı Şener, öğrencilere makamında ders verdi
Kaymakamı Şener, öğrencilere makamında ders verdi

(Fotoğraflı)

Serdar Gükçe
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Murat Şener, ilkokul öğrencilerine makamında ders verdi.
Beytüşşebap'ın Taşarası İlkokulunda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersindeki yönetim bilimleri konusunu ilçe kaymakamına danışarak dinledi. Kaymakam Şener 4'üncü sınıf öğrencileri makam odasına alarak, görevi hakkında ders verdi. Abdulkerim Berk adlı öğrenci, "Kaymakam beye bize kapılarını açtığı için çok teşekkür ederiz. Öğretmenimizden Allah razı olsun bize böyle bir ders verme imkanı oldu" dedi.
Öğrencilere bilgiler aktaran Kaymakam Şener, uzun bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra dersi bitirdi. Şener, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
(SRD-MP-Y)

08.05.2017 11:25:59 TSI
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