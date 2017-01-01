Başkan Yalçın'a Bursa'dan ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bursa Pazaryerililer Derneği Başkanı Bahri Turan ve Yönetim Kurulu üyeleri Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Derneği başkanı Bahri Turan ve Yönetim Kurulu üyeleri ilçemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
08.05.2017 11:26:39 TSI
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