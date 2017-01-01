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249 Şehide 249 Fidan

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:20
249 Şehide 249 Fidan
249 Şehide 249 Fidan

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 249 şehit için 249 fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
"15 Temmuz Şehitlerine Vefa - 249 Şehidimize 249 Fidan" sloganıyla hayata geçirilen etkinliğe şehit yakınları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite üst yönetimi ile İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.
15 Temmuz gecesinde yaşanan olayların unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Çomaklı: "Bugün, FETÖ'cü hainlerce milli iradeye karşı gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe teşebbüsü sırasında şehit olan vatandaşlarımızın hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Bu vesileyle oluşturacağımız bu hatıra ormanındaki fidanlığa şehitlerimizin adlarını vereceğiz.
"Kanlarıyla Toprağı Vatana Çeviren Şehitlerimizin Hatıralarını Yaşatacağız"
Erzurumlu Murat Ellik, Yakup Sürücü, Edip Zengin ve diğer şehitlerimizin kıymetli aileleri, bu evlatlar sizin, ancak bu şehitler Aziz Milletimizindir. Onlar, bu ülkenin tarihine kara bir leke olarak geçecek günü; imanlarıyla cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla ve elbette damarlarındaki asil kanla ak bir sayfaya dönüştürmüştür. İşte bu yüzden milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşayacak ve her daim rahmetle, minnetle yâd edilecektir. Üniversitemiz yerleşkesindeki bu bölgeye, kanlarıyla toprağı vatana çeviren şehitlerimizin adını vereceğiz. Bu vesileyle bu hayırlı işte emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyor, ülkemizin bir daha böyle olaylar yaşamamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Fidan dikimi projesinin mimarlarından olan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir "15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için böyle bir etkinlik tertip ettik. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın desteği ile hayata geçirdiğimiz "249 Şehidimize 249 Fidan" projesi anıları diri tutacaktır" dedi.
Konuşmalarının ardından fidan dikim alanına geçen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı şehit aileleri ve öğrenciler ile birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi.
(ERZ-AT-Y)

08.05.2017 11:29:21 TSI
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