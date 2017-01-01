SDT, 'Lysistrata' ile İzmir'de perde açacak
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SİVAS (İHA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 'Lysistrata' adlı oyunuyla İzmirli sanatseverlerle buluşacak.
2016-2017 tiyatro sezonu Sivas'ta, '39 Basamak' adlı oyunuyla kapatan SDT, 'Lysistrata' ile 9-13 Mayıs tarihleri arasında İzmir seyircisine perde açacak. SDT, dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen 'Lysistrata' isimli oyunuyla İzmir'de perde açtıktan sonra, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Devlet Tiyatroları, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
(UY-Y)
08.05.2017 11:32:19 TSI
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