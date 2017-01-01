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AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:23
AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı
AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı teşkilat üyeleri, merkeze bağlı 19 köyde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldılar.
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki teşkilat üyeleri, 19 köyü gezerek Hıdrellez etkinliklerine kapsamından köylülerle bir araya geldiler. Başkan Yıldırım, Hıdrellezin önemine değinerek, "Hıdrellez bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bahara duyduğumuz sevincimiz, berekete erken bir şükrümüz, güzel bir duamız olarak bu coğrafyada tüm köylerimizde bütün zenginliğiyle yaşatılıyor. Bugün merkeze bağlı Dereköy, Erenköy, Abbaslık, Selöz, Ulupınar, Abadiye, Koyunköy, Çavuşköy, Karaağaç, Alpagut, Kınık, Okluca, Necmiye, Beyce, Sarmaşık, Gökpınar, Gülümbe, Dereşemsettin ve Çakırpınar köylerimizde düzenlenen Hıdrellez programlarına katılarak hemşehrilerimizle birlikte baharın gelişini kutladık" dedi.
(CKT-MET-Y)

08.05.2017 11:32:37 TSI
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