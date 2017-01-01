YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvanlı gazilerden Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Tatvanlı gazilerden Kıbrıs'a anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 16 gazi, gerçekleştirilen gezi organizasyonu sayesinde 43 yıl aradan sonra savaştıkları yerleri ziyaret etme fırsatı buldu.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığının organizasyonu ile ilçede ikamet eden Kıbrıs gazileri, Barış Harekatından 43 yıl sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek anılarını tazelediler. Kıbrıs'a ulaşan gazilerin ilk durağı, Gazi Mağusa oldu. Gaziler, gezide Barış Harekâtı sırasında geri çekilen Rum Cuntası askerlerince Atlılar, Sandallar ve Muratağa'da Türk köylerinde kadın ve çocukların olduğu yüzlerce vatandaşın katledildiği, toplu olarak gömüldüğü ve bölgede 'Katliam Çukuru' olarak anılan yerleri, şehitlikleri gezerek şehitler için dua etti.

Gaziler, daha sonra Kıbrıs'ın Ayasofyası olarak anılan ve mimarisi ile dikkat çeken Lala Mustafa Paşa Camisini ziyaret ettiler. Barış Harekatında şehit düşen 327 Mehmetçik ve 26 Kıbrıs Mücahidinin defnedildiği Boğazköy Şehitliğini de ziyaret eden gaziler, burada dua ettiler. Gezi programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 1. Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu'nun çalışma ofislerini ziyaret eden gaziler, Lefkoşe'nin tarihi dokusunu rehberler eşliğinde gezdi.

Düzenlenen gezi programı nedeniyle gaziler adına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerini ileten Muharip Gaziler Derneği Tatvan Şube Başkanı Muhittin Karatay, 43 yıl önce barışı tesis etmek için Kıbrıs'a gittiklerini vurgulayarak, "Barış Harekatından sonra Kıbrıs'a gazi arkadaşlarımızla birlikte gelmemiz bir hayaldi. Sayın Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan bizlerin hayalini gerçeğe dönüştürdü. 43 yıl sonra geldiğimiz Kıbrıs'ta yaşadığımız duyguların tarifi mümkün değil. Bize öyle bir mutluluk yaşattı ki, kelimelerle ifade etmek zor. Bir gazi olarak bize sunulan en anlamlı hediyeyi aldık. Geziyle anılarımızı tazeledik. Bize böyle bir hediye sunan Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gaziler için anlamlı bir gezi programı düzenlediklerini kaydeden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Gazilerin gezi programından oldukça memnun kaldıklarını ve teşekkürlerini ilettiklerini ifade eden Kaymakam Özkan, "Tatvan Kaymakamlığı olarak gazilere her zaman büyük önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatında da eşsiz hizmetleri ve kahramanlılarıyla gazilerimiz görevlerini yerine getirmiştir. Gazi Magusa, Lefkoşe ve Girne olmak üzere 3 gün süren gezimizde, gazilerimizin o heyecanı, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çok güzel ve anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk. Kıbrıs'ın ruhunu gezimizle ve gazilerimizin bizlerle paylaştıkları anılarıyla bir kez daha yaşadık" şeklinde konuştu.

(HO-MSA-Y)



08.05.2017 11:33:21 TSI

NNNN

