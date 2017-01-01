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Kent Konseyi'nden Güzelova köyüne ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - rzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Merkez Yakutiye İlçesi Güzelova köy/mahallesini ziyaret ettiler.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yürütme Kurulu Üyelerini Güzelova köy/mahalle muhtarı ve Yürütme Kurulu Üyesi olan Harun Köse, tarafından karşılandı.

Hayırseverler tarafından yaptırılan Tenzile Erdoğan Yatılı Kız Kuran Kursunu Kent Konseyi Üyelerine gezdiren Muhtar Harun Köse, Kur'an Kursu ile ilgili bilgiler aktardı. Yapılan Kur'an Kursuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Annesi Tenzile Erdoğan'ın ismini verdiklerini belirten Muhtar Köse, resmi açılış için hazırlıkların sürdüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açılışı için davet edeceklerini söyledi.

Güzelova muhtarı Harun Köse'ye davetinden dolayı teşekkür eden Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Kent Konseyi olarak bundan böyle köylerimizi ziyaret edip eksikliklerini not alıp ilgili kurumlarla beraber elimizden geldiğince eksiklerini gidereceğiz. Erzurum'a katma değer sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Şehrin faydasına olacak her türlü projeleri Kent Konseyi olarak yapacağımız çalışmalarla destekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(ÖB-ÖB-Y)



08.05.2017 11:34:40 TSI

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