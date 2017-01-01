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Türkiye'nin en iyisi Betül Töz



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu masatenisi oyuncusu Betül Töz, Samsun'da yapılan 'Türkiye'nin En İyileri' müsabakalarında Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençler ve Yıldızlar 2016-2017 sezonu En İyi 12'ler müsabakaları Samsun'da yapıldı. Dört etaptan oluşan ve son etabı Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Masa Tenisçisi Betül Töz rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu. Sırasıyla Jale Can'ı, Alsu Dönmez'i, Şükran Cangir'i 3-0'lık skorlarla yenen Betül Töz, Özge Yılmaz'ı ise 3-1'lik skorla geçti. Son müsabakasında Feyzanur Sağlam'ı da 3-0 yenen Töz, bu sonuçlarla turnuvada Şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yıldız Bayanlarda, Betül Töz şampiyon olurken, Ece Haraç ikinci, Özge Yılmaz üçüncü, Gamze Çotra dördüncü oldu. Çıtasını her yıl yükselterek şampiyonluğa ulaşan Töz, ilk yıl katıldığı minikler şampiyonasında ikinci, geçtiğimiz yıl yapılan Yıldızlar Şampiyonasında ise altıncı olmuştu. Bu yıl Yıldızlar kategorisinde Şampiyon olan Betül Töz, önümüzdeki yıl ise Gençler kategorisinde yarışacak. Yıldızlarda Türkiye'nin en iyisi olan Betül Töz önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

(GY-



08.05.2017 11:34:53 TSI

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