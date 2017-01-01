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Alanya Gedevet yaylasına sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yerleşik halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de özellikle yaz aylarında kullandığı Gedevet Yaylası'na giden yolu sıcak asfaltla kaplıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, Alanya'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gedevet Yayla yolunda sıcak asfalt çalışması yapıyor. Çalışma kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası'na gidenlerin kullandığı grup yolunun 14 kilometresi bu yıl sıcak asfaltla kaplanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Gedevet Yaylası'na giderek, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Akdemir ve Güney, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı ve ilgili ekibe gerekli talimatları verdi. Sıcak asfalt çalışmasının Ramazan ayından önce tamamlanması planlanıyor.



Konforlu yol

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, kırsal alanlardaki asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Birçok mahallenin yolunu hem genişlettik hem de asfaltladık. Trafiğin yoğun olduğu grup yollarını da sıcak asfaltla kaplıyoruz. Dere, Türktaş, Mahmutseydi ve Gedevet Yolu da özellikle yaz aylarında çok kullanılan bir yol. Burayı sadece yerleşik vatandaşlarımız değil, yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşlarımız da kullanıyor. Bu nedenle bu yolu sıcak asfaltla kaplıyoruz. İlk etapta 14 kilometresini sıcak asfaltla kaplayacağız. Yol çizgilerini de çizdikten sonra artık vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir şekilde bu yoldan yararlanacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 11:35:04 TSI

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