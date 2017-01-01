ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MMO'da deneyim paylaşımı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:26
MMO'da deneyim paylaşımı
MMO'da deneyim paylaşımı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliği ile OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik "Deneyimler Toplantısı" düzenlendi.
Toplantının açılış konuşması yapan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "MMO Samsun Şube olarak öğrenci üyelerimize yönelik deneyimler toplantılarının yanı sıra staj yeri oluşturma, meslek hayatlarına atılma süreçlerinde, iş süreçlerinde ve çalışma hayatlarındaki süreçlerde de mesleki gelişimlerine yönelik destekler sunuyoruz. Bugün burada çok yoğun bir tempoda çalışan yerli ve milli bir kuruluş olan bir holdingin icra kurulu üyesi olan aynı zamanda da makine mühendisi olan Ahmet Civan'ı ağırlıyoruz. Ürettikleri makineleri ülkemizde, yurt dışında görüyoruz ve gururlanıyoruz. En son yaptıkları çalışmada da raylı sistem aracı ürettiler ve Samsun Büyükşehir Belediyemiz de bu raylı sistem araçlarını tercih ederek Samsunumuza kazandırdı" dedi.
Deneyimler Toplantısı'nda açılış konuşması yapan OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, "Biz öğretim üyelerinin burada siz öğrencilerimize eğitimin yanı sıra teorik bilgilerle de donanımlarınızı arttırmaya çalışıyoruz. Yarın buradan iş dünyasına atılacaksınız. Burada düzenlenen seminerler, size donanım sağlayacaktır" diye konuştu.
"Dijital Yaşam ve Endüstri 4.0" ana başlığında bilgiler aktaran Ahmet Civan, sunumun ikinci bölümünde de öğrencilere, endüstri 4.0 uygulamaları, dijitalleşme, etkileşim ve geleceğin fabrikaları hakkında detaylı bilgi verdi. Gelecek neslin Alfa Kuşağı olarak adlandırıldığını belirten Civan, Alfa Kuşağının dijital bir nesil olacağını, farklı karakteristik değerlere sahip bir şekilde toplumda yer alacağını, geleceğin mühendislerinin ve yöneticilerinin bu kuşağı anlamaya çalışması ve tanıması gerektiğini söyledi.
Deneyimler Toplantısı sonrasında makine mühendisi Ahmet Civan'a günün anısına hazırlanan plaket MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli tarafından takdim edildi.
Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra Samsun Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Doç. Dr. Fatih Yapıcı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbey, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Arş. Gör. Onur Yontar katıldı.
(KA-SLH-Y)

08.05.2017 11:35:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNEK TELEF OLDU
Bedir: &quot;Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BEDİR: "ECDADIMIZDAN GELEN ESKİ ESERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Yaralı kartal tedavi altına alındı
YEREL

YARALI KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI
FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi
YEREL

BOLLUK VE BEREKET DUASI YAĞIŞ GETİRDİ
Samsun'da cinayet: 2 ölü
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET: 2 ÖLÜ

Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET
GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
ANALİG Yıldızlar Türkiye Sutopu Şampiyonası
YEREL

ANALİG YILDIZLAR TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI
Samsun'da kaybolan alzaymır hastası gazi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI GAZİ BULUNDU
Tekkeköy Belediyesinden estetik dokunuş
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNDEN ESTETİK DOKUNUŞ
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI
Samsun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!