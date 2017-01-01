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MMO'da deneyim paylaşımı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliği ile OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik "Deneyimler Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının açılış konuşması yapan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "MMO Samsun Şube olarak öğrenci üyelerimize yönelik deneyimler toplantılarının yanı sıra staj yeri oluşturma, meslek hayatlarına atılma süreçlerinde, iş süreçlerinde ve çalışma hayatlarındaki süreçlerde de mesleki gelişimlerine yönelik destekler sunuyoruz. Bugün burada çok yoğun bir tempoda çalışan yerli ve milli bir kuruluş olan bir holdingin icra kurulu üyesi olan aynı zamanda da makine mühendisi olan Ahmet Civan'ı ağırlıyoruz. Ürettikleri makineleri ülkemizde, yurt dışında görüyoruz ve gururlanıyoruz. En son yaptıkları çalışmada da raylı sistem aracı ürettiler ve Samsun Büyükşehir Belediyemiz de bu raylı sistem araçlarını tercih ederek Samsunumuza kazandırdı" dedi.

Deneyimler Toplantısı'nda açılış konuşması yapan OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, "Biz öğretim üyelerinin burada siz öğrencilerimize eğitimin yanı sıra teorik bilgilerle de donanımlarınızı arttırmaya çalışıyoruz. Yarın buradan iş dünyasına atılacaksınız. Burada düzenlenen seminerler, size donanım sağlayacaktır" diye konuştu.

"Dijital Yaşam ve Endüstri 4.0" ana başlığında bilgiler aktaran Ahmet Civan, sunumun ikinci bölümünde de öğrencilere, endüstri 4.0 uygulamaları, dijitalleşme, etkileşim ve geleceğin fabrikaları hakkında detaylı bilgi verdi. Gelecek neslin Alfa Kuşağı olarak adlandırıldığını belirten Civan, Alfa Kuşağının dijital bir nesil olacağını, farklı karakteristik değerlere sahip bir şekilde toplumda yer alacağını, geleceğin mühendislerinin ve yöneticilerinin bu kuşağı anlamaya çalışması ve tanıması gerektiğini söyledi.

Deneyimler Toplantısı sonrasında makine mühendisi Ahmet Civan'a günün anısına hazırlanan plaket MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli tarafından takdim edildi.

Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra Samsun Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Doç. Dr. Fatih Yapıcı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbey, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Arş. Gör. Onur Yontar katıldı.

(KA-SLH-Y)



08.05.2017 11:35:57 TSI

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