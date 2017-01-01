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Kepezliler 8 ünlü şairi andı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türk şiirinin usta kalemleri 8 şair, Kepez'deki liselilerin düzenlediği 8 programda yad edildi.

Şair Cahit Zarifoğlu'nun ünlü şiiri 'Yedi Güzel Adam'dan yola çıkılarak hazırlanan '7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor' adlı etkinlikte, Kepezli 3 bin 500 öğrenci Türk edebiyatının önemli isimlerini yad etti. Kepez Belediyesi ve Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'değerler eğitimi' projesinde, öğrenciler Şair Zarifoğlu'nun şiirindeki 'yedi güzel adam' Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu'nun hayatını türkülerle, piyeslerle ve şiirlerle andı.

Final gecesinde ise edebiyat öğretmenleri, Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in şairler diyarı Kahramanmaraş'ta 7 şairle buluşmasını konu alan bir tiyatral gösterisi sundu. Öğrencilerin hem Kısakürek'i hem de 7 şairi birden andığı final gecesine, Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.



Özenle düşünülmüş bir proje

Salonu dolduran öğrenciler, öğretmenler, şiir severler ve protokole Erdem Bayazıt'ın 'Telgrafın Tellerini Kurşunlamalı' şiirini okuyan Başkan Tütüncü, kısa bir konuşma yaptı. Yedi güzel adam ve Üstat Kısakürek'in olduğu her yerde zarafet, güzellik ve gelecek tasavvurunun da olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Öğrencilerimizi Kısakürek ile buluşturmak bir aşk ve sevda işidir. Bu işe gönüllerini koyan öğretmenlerimizi takdir ediyorum. Özenle düşünülmüş ve hayata geçilmiş bir proje izledik" diye konuştu.



Kültürel diriliş projeleri

Büyük köprüler, tüp geçitler yaparak maddi kalkınma anlamında birçok proje ortaya konulabileceğini ama kendi medeniyet tasavvuru ile yetişmeyen gençlerle ortaya konan eserlerin hiçbir kıymeti kalmayacağının altını çizen Tütüncü, "Kültürel bir dirilişe ihtiyacın olduğu bu zamanda, ortaya konulan bu proje çok gerekli bir iştir ve yeni projelerin kapılarını aralayacaktır" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 11:40:18 TSI

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