YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaşlı ve hastalara evde bakım hizmeti

Yaşlı ve hastalara evde bakım hizmeti

- Adana'da 20 vatandaşın evde bakım ve temizlik hizmeti Seyhan Belediyesi tarafından yapılıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 programı kapsamında hazırlanan projeyle 20 vatandaşın evde bakım ve temizlik hizmeti Seyhan Belediyesi tarafından yapılıyor.

Seyhan Belediyesi, Seyhan Halk Eğitim Merkezi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Acıbadem Hastanesi iş birliğinde gerçekleşen "Yaşlı ve Hastalara Yardım Eli" projesinin toplam yatırım tutarı 134 bin 248 Euro. Projenin 120 bin 823 Euro'su Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında evde bakım hizmeti gerçekleştirilen 80 yaşındaki Türkan Öncel, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Öncel, "Buraya gelip benimle ilgilenmeniz çok hoşuma gitti. Ben diyorum ki 4 tane melek geldi bana. Allah razı olsun belediyeden böyle bir şey çıkarmış. Ne güzelsiniz her gün gelin bahçemizde balkonda oturup çay içeriz dut yeriz, erik yeriz" dedi.

Evde bakım hizmetleri yapılan 87 yaşındaki Mürüvvet Tamlak'ın oğlu Mehmet Emin Tamlak'ta böyle bir hizmetle ilk kez karşılaştıklarını ve çok memnun olduklarını söyledi. Tamlak, "Belediye en büyük hizmeti yapıyor. Buraya gelip banyosunu yaptırıp, tırnaklarını kesiyorlar. Ben buradan Başkan Zeydan Karalar'a çok teşekkür ediyorum. Hizmetin en güzelini yapıyorlar" şeklide konuştu.

(ELF-Y)



08.05.2017 11:44:20 TSI

NNNN

