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15 Temmuz ve FETÖ yapılanması Kitap Fuarı'nda anlatılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına yönelik söyleşi ve paneller çok dikkat çekecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 13-21 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açacak. Bu yıl fuarda geçtiğimiz yılın 15 Temmuz'unda düzenlenen ve 240 kişinin şehit olduğu hain darbe girişiminde yaşananlar ile FETÖ terör örgütü yapılanması düzenlenecek söyleşi ve panellerle masaya yatırılacak.

Usta gazeteciler, olayların yakın tanıkları ve siyasal bilimciler, konuyu enine boyuna tartışacak. 2011 yılında gözaltına alınan ve uzun süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan yazarlar Nedim Şener, Ferhat Ünlü ile gazeteci Çetiner Çetin, 13 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te "Araştırmacı Gazeteci Tehlikeyi Gördü mü?" konulu seminerde FETÖ gerçeğini anlatacak.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli binbaşı Mete Yarar, gazeteci Metehan Demir ve İzzet Çapa, 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'daki "Gündemi Yeni Medyadan İzlemek" konulu söyleşide 15 Temmuz darbe girişimini ele alacak. 15 Temmuz gecesi yaşananları en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla paylaşan Mete Yarar, darbe girişiminin şifrelerini en iyi çözen isim olarak yine dikkat çeken açıklamalar yapacak.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ terör örgütüne yönelik her şey 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda enine boyuna tartışılacak ve gerçekler gün ışığına çıkacak. FETÖ terör örgütüne yönelik sert açıklamalarıyla gündemden düşmeyen eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile köşe yazarı Merve Şebnem, 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de yine çok önemli bilgi ve belgelerle söyleşiyi takip etmeye gelenlerin karşısında olacak. Hanefi Avcı ile Merve Şebnem, "Gezi-Darbe Hattında Türkiye'ye Karşı Operasyonlar" hakkında dikkat çekici bilgiler verecek.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il genelinde 12. sınıf öğrencilerine "15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye" teması ile farkındalık oluşturarak; güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olmaları, sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini kavramaları, görüş ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışması düzenlenmişti. Yarışmanın ödül töreni ise 16 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Programda birinci olan öğrenci eserini okuyacak, dereceye giren resimler sergilenecek.

(GY-Y)



08.05.2017 11:44:53 TSI

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