ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz ve FETÖ yapılanması Kitap Fuarı'nda anlatılacak

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:35
15 Temmuz ve FETÖ yapılanması Kitap Fuarı'nda anlatılacak
15 Temmuz ve FETÖ yapılanması Kitap Fuarı'nda anlatılacak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına yönelik söyleşi ve paneller çok dikkat çekecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 13-21 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açacak. Bu yıl fuarda geçtiğimiz yılın 15 Temmuz'unda düzenlenen ve 240 kişinin şehit olduğu hain darbe girişiminde yaşananlar ile FETÖ terör örgütü yapılanması düzenlenecek söyleşi ve panellerle masaya yatırılacak.
Usta gazeteciler, olayların yakın tanıkları ve siyasal bilimciler, konuyu enine boyuna tartışacak. 2011 yılında gözaltına alınan ve uzun süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan yazarlar Nedim Şener, Ferhat Ünlü ile gazeteci Çetiner Çetin, 13 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te "Araştırmacı Gazeteci Tehlikeyi Gördü mü?" konulu seminerde FETÖ gerçeğini anlatacak.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli binbaşı Mete Yarar, gazeteci Metehan Demir ve İzzet Çapa, 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'daki "Gündemi Yeni Medyadan İzlemek" konulu söyleşide 15 Temmuz darbe girişimini ele alacak. 15 Temmuz gecesi yaşananları en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla paylaşan Mete Yarar, darbe girişiminin şifrelerini en iyi çözen isim olarak yine dikkat çeken açıklamalar yapacak.
15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ terör örgütüne yönelik her şey 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda enine boyuna tartışılacak ve gerçekler gün ışığına çıkacak. FETÖ terör örgütüne yönelik sert açıklamalarıyla gündemden düşmeyen eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile köşe yazarı Merve Şebnem, 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de yine çok önemli bilgi ve belgelerle söyleşiyi takip etmeye gelenlerin karşısında olacak. Hanefi Avcı ile Merve Şebnem, "Gezi-Darbe Hattında Türkiye'ye Karşı Operasyonlar" hakkında dikkat çekici bilgiler verecek.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il genelinde 12. sınıf öğrencilerine "15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye" teması ile farkındalık oluşturarak; güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olmaları, sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini kavramaları, görüş ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışması düzenlenmişti. Yarışmanın ödül töreni ise 16 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Kitap Fuarı Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Programda birinci olan öğrenci eserini okuyacak, dereceye giren resimler sergilenecek.
(GY-Y)

08.05.2017 11:44:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de ev hanımları obeziteye savaş açtı
YEREL

KOCAELİ'DE EV HANIMLARI OBEZİTEYE SAVAŞ AÇTI
Başkan Köşker'e teşekkür plaketi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Beyaz Kalpler'den Bursa'ya kültür gezisi
YEREL

BEYAZ KALPLER'DEN BURSA'YA KÜLTÜR GEZİSİ
Kocaeli'nin ilk Çocuk Üniversitesi Başiskele'de hayata geçiyor
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BAŞİSKELE'DE HAYATA GEÇİYOR
İzmit'te örnek işyerleri ödüllendiriliyor
YEREL

İZMİT'TE ÖRNEK İŞYERLERİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR
Türkiye'nin en iyisi Betül Töz
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BETÜL TÖZ
Başiskele'de sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE SOKAKLAR PARKE TAŞLARIYLA KAPLANIYOR
Okul Hizmet Masası çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

OKUL HİZMET MASASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başiskele'de yıpranan spor sahaları yenileniyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE YIPRANAN SPOR SAHALARI YENİLENİYOR
İzmit'te kaçak yapılara yıkım kararı çıkıyor
YEREL

İZMİT'TE KAÇAK YAPILARA YIKIM KARARI ÇIKIYOR
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Türkiye Karting Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Türkiye, karatede Avrupa'nın zirvesinde
YEREL

TÜRKİYE, KARATEDE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Kocaeli'de &quot;kitaba koş&quot; etkinliği
YEREL

KOCAELİ'DE "KİTABA KOŞ" ETKİNLİĞİ
Seka Park'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı
YEREL

SEKA PARK'TA HIDIRELLEZ BAYRAMI KUTLANDI
52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Erkek Kumite Milli Takımı finalde Fransa'yı yenerek altın madalya kazandı
YEREL

52. AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA TÜRK ERKEK KUMİTE MİLLİ TAKIMI FİNALDE FRANSA'YI YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI
Türkiye Karting Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI
Kent geneline 90 kilometre grup köy yolu yapılıyor
YEREL

KENT GENELİNE 90 KİLOMETRE GRUP KÖY YOLU YAPILIYOR
Fatih Sultan Mehmet Gebze'de anıldı
YEREL

FATİH SULTAN MEHMET GEBZE'DE ANILDI
İzmitli kadınlar haklarını öğreniyor
YEREL

İZMİTLİ KADINLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR
Başkan Doğan: &quot;Bütün çabalarımız çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "BÜTÜN ÇABALARIMIZ ÇOCUKLARA DAHA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!