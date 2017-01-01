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Geleceğin peyzaj mimarları Mersin'i gezdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:37
Geleceğin peyzaj mimarları Mersin'i gezdi
Geleceğin peyzaj mimarları Mersin'i gezdi
- KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Doygun:
- "Fidanların ve bitkilerin nasıl üretildiklerini, alanlara nasıl dağıtıldığını öğrencilerimize yerinde gösterdik"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencileri, peyzaj ve çevre tasarımı konusunda Mersin'e eğitim amaçlı gezi düzenledi.
Mersin'e gezi düzenleyen Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Doygun ve öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen örnek projeleri yerinde inceledi. Tarsus Şelalesi, Nusret Mayın Gemisi, Kleopatra Kapısı gibi tarihi ve kültürel yerlerini de gezen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlık ve atölyelerini de ziyaret ederek mesleki işleyiş, fidancılık, bitkisel materyal ve peyzaj mimarlığının fidancılıkla birlikte geldiği nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Binasını da gezen öğrencileri Genel Sekreter Devran Kutlugün makamında ağırladı. Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi kapsamında yer alan Atatürk Caddesi, Yoğurt Pazarı ve Kent Ormanı'nı da gezen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde görüp yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerin teori ile kısıtlı kalmayarak uygulama alanlarının örneklerini yerinde görmeleri amacıyla geziyi düzenlediklerini belirten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Doygun, "Peyzaj konusunda örnek şehirleri öğrencilerimizle birlikte geziyoruz. Mersin'de bu örnek şehirlerden bir tanesi. Gezimizin ilk etabı Tarsus'tu. Daha sonra Nusrat Mayın Gemisi'ni öğrencilerimize tanıttık. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nı, Büyükşehir'in kendi fidanlarını ve çiçeklerini ürettiği fidanlığını ve bankların üretildiği atölyelerini gezdik. Fidanların ve bitkilerin nasıl üretildiklerini, alanlara nasıl dağıtıldığını öğrencilerimize yerinde gösterdik" dedi.
Öğrencileri ile ahşap atölyesini gezdiklerini de belirten Doygun, "Bankların ve pergolelerin nasıl üretildiğini öğrencilerimize göstermek için en güzel örnek Mersin'di. Bir belediyenin kendi bitkilerini kendi fidanlıklarında üretmesi ve ahşap atölyesinin bulunması çok büyük bir zenginlik. Öğrencilerimizin buna şahit olması ve organizasyonun büyüklüğünü görmeleri açısından bu gezi çok önemliydi" şeklinde konuştu.
Mersin'in peyzaj konusunda gelişmiş bir şehir olduğunu ve bunu yerinde görmenin kendileri açısından çok eğitici olduğunu söyleyen Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü son sınıf öğrencisi Rumeysa İsbir ise " Bizim bölümümüz bitkilerle alakalı olduğu için fidanlık gezisi bizim için çok önemliydi. Gezi esnasında Büyükşehir'in kendi fidanlarını ve malzemelerini ürettiğini öğrendim. Mersin peyzaj konusunda çok gelişmiş bir şehir. Gezimiz esnasında bizim için çok faydalı bilgiler öğrendik" diye konuştu.
(KRY-Y)

08.05.2017 11:46:56 TSI
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