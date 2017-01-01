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İzmit'te örnek işyerleri ödüllendiriliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir işletme daha örnek işyeri belgesi almaya hak kazandı.

Yenişehir Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan Aylin Bitikoğlu, Aylin Serdar ve Filiz Acar tarafından işletilen kafe, İzmit Belediyesi tarafından örnek işyeri belgesiyle ödüllendirildi. İzmit Belediyesi'nin Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğine tam olarak uyan, temizlik, hijyen, görsel, estetik gibi konularında örnek olan işyerine belgesini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan verdi. Belge taktimi sırasında Başkan Doğan'a Belediye Meclis Üyesi Ersin Alparslan da eşlik etti.

İşyeri sahiplerini tebrik eden Başkan Doğan, kadın elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu belirterek "İzmit Belediyesi titiz bir belediyedir. Özellikle temizliğe, tertip düzene, estetiğe çok önem veriyoruz. Söz konusu olan vatandaşımızın sağlığı ve memnuniyeti ise iki kat daha titiz ve hassas davranıyoruz. Hizmet sunan işletmelerimiz ile ilgili belli kriterler hazırladık. Bu kriterlere uyan işyerlerimize de örnek işyeri belgesi veriyoruz. Değerlendirme kurulumuzca bu işyerimiz de tam puan alarak örnek işyeri zincirimize dahil olmuştur. İzmit Belediyesi olarak uzun yıllardır örnek işyeri uygulaması ile işletmelerimizi daha iyi olmaları yönünde teşvik ediyoruz. En büyük ödül vatandaşın gönlüne girmektir. Hedefimiz, şehrimizdeki örnek işyeri sayısını daha da arttırmak, hatta bütün işyerlerinin bu belgeyi almaya hak kazanacak hale gelmesidir" şeklinde konuştu.

İşyeri sahipleri de Başkan Doğan'a belge için teşekkür ettiler.

(GY-Y)



08.05.2017 11:47:32 TSI

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