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'Aşılı Asma Fidanı Üretimi Projesi' hayata geçiyor

- Proje kapsamında 40 bin aşılı asma fidanı dağıtılacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, bağcılık ile geçimini sağlayan üzüm üreticilerine yönelik 'Aşılı Asma Fidanı Üretimi Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile 40 bin adet aşılı asma fidanının dağıtımı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile hayata geçirdiği projelerle geçimini çiftçilik ve üreticilik yaparak sağlayan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Son olarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte 'Aşılı Asma Fidanı Üretimi Projesi'ni hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde dağıtılmak üzere 40 bin adet asma fidanının aşılama işlemini tamamladı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bağcılık üzerine çalışmalarını gerçekleştiren Ziraat Mühendisi Mehmet Erdem Kiraz, Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttükleri projeyle üreticiye doğrudan katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Üç yıllık süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi ve Alata Bahçe Kültürleri Enstitüsü ile üreticilere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Kiraz, "Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yayla bağcılığı ile ilgili çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Projemiz kapsamında daha önce telli terbiye sistemini kurduğumuz ve başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerimizde yetişmekte olan üzüm çeşitlerimizi aşıladık. Çalışmalarımız ile zararlılara ve koşullara uyum sağlayacak fidanlarımızın aşılama işlemlerini tamamladık. Fidanlarımızın bakımlarını enstitümüzde gerçekleştiriyoruz. Bakımlarını tamamladığımız fidanlarımızı ise 2018 Şubat ayında üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi

Sadece Gülnar ilçesinde yetişen ve kurutmalık bir üzüm çeşidi olan 'kişniş' üzümünün ve Çamlıyayla ilçesinde yetiştirilen dünyada da yetiştiriciliği yapılan en önemli sofralık üzüm çeşitlerinden birisi olan 'red globe' üzümünü zararlılara ve diğer olumsuzluklara karşı dayanıklı hale getirmek ve üretimde verim sağlayabilmek amacıyla Mersin büyükşehir belediyesi ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından aşılama işlemleri tamamlandı. Proje çalışmaları kapsamında kişniş üzümü ve red globe üzüm çeşitlerinden alınan 40 bin adet fidan aşı gözleri Manisa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Asma anacına aşılanarak, Mersin Büyükşehir belediyesi tarafından fidanların köklendirilmesi ve bakım işleri için Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ne getirildi.

(KRY-Y)



08.05.2017 11:47:55 TSI

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