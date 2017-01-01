Fatsa'da Türk sanat müziği konseri
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürlüğünün 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türk sanat müziği konseri ilçe halkı tarafından beğeniyle izlendi.
Şefliğini Engin Candan'ın yaptığı Türk sanat müziği konserinde solo ve koro halinde eserler seslendirildi. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen Türk sanat müziği konserine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(AA-SLH-Y)
08.05.2017 11:48:06 TSI
NNNN