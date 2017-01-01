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Başkan Uysal: "Geleceğimize yatırım yapıyoruz"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe kreş öğrencilerini yılsonu gösterisine katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Dutlubahçe kreşi öğrencileri eğitim ve öğretim yılına muhteşem bir yılsonu gösteriyle veda etti. Kreşin gösteri salonunda sahneye çıkan öğrenciler okudukları şiirler ve dans gösterileriyle aileleri büyüledi.

Gösteriyi ailelerle birlikte izleyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da belediyecilik hizmetlerini sadece asfalt çalışması olarak görmediklerini söyledi.

Kreşlerden yaşlı hizmetlerine 21 bin kişiye ulaşan bir sosyal ağ kurduklarını dile getiren Başkan Uysal, "Kreşlerimiz, eğitim ve bilim merkezlerimiz ve MURGEM gençlik merkezimizle topluma, ülkesine, komşusuna sevgiyle ve saygıyla yaklaşan düzgün insan yetiştirebilirsek bu aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım olacak. Bu bilinç içinde çocuklarımıza yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından miniklerin yılsonu etkinliği birbirinden renkli gösterilerle devam ederken gösterinin sonunda kreş öğrencileri için kep atma töreni de yapıldı.

Kepleriyle sahneye çıkan çocuklar, kendilerine eşlik eden Başkan Uysal'la birlikte, bir Muratpaşa klasiğini yerine getirdi, hep bir ağızdan "Yaşasın saygı, yaşasın kardeşlik, yaşasın spor, yaşasın sanat, yaşasın hayat" sloganlarını en gür şekilde söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 11:48:42 TSI

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