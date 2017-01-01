ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal: "Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:39
Başkan Uysal: "Geleceğimize yatırım yapıyoruz"
Başkan Uysal: "Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe kreş öğrencilerini yılsonu gösterisine katıldı.
Muratpaşa Belediyesi'nin Dutlubahçe kreşi öğrencileri eğitim ve öğretim yılına muhteşem bir yılsonu gösteriyle veda etti. Kreşin gösteri salonunda sahneye çıkan öğrenciler okudukları şiirler ve dans gösterileriyle aileleri büyüledi.
Gösteriyi ailelerle birlikte izleyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da belediyecilik hizmetlerini sadece asfalt çalışması olarak görmediklerini söyledi.
Kreşlerden yaşlı hizmetlerine 21 bin kişiye ulaşan bir sosyal ağ kurduklarını dile getiren Başkan Uysal, "Kreşlerimiz, eğitim ve bilim merkezlerimiz ve MURGEM gençlik merkezimizle topluma, ülkesine, komşusuna sevgiyle ve saygıyla yaklaşan düzgün insan yetiştirebilirsek bu aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım olacak. Bu bilinç içinde çocuklarımıza yaklaşıyoruz" diye konuştu.
Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından miniklerin yılsonu etkinliği birbirinden renkli gösterilerle devam ederken gösterinin sonunda kreş öğrencileri için kep atma töreni de yapıldı.
Kepleriyle sahneye çıkan çocuklar, kendilerine eşlik eden Başkan Uysal'la birlikte, bir Muratpaşa klasiğini yerine getirdi, hep bir ağızdan "Yaşasın saygı, yaşasın kardeşlik, yaşasın spor, yaşasın sanat, yaşasın hayat" sloganlarını en gür şekilde söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 11:48:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da kruvaziyer turist trafiği
YEREL

ANTALYA'DA KRUVAZİYER TURİST TRAFİĞİ
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Kepezliler 8 ünlü şairi andı
YEREL

KEPEZLİLER 8 ÜNLÜ ŞAİRİ ANDI
Alanya Gedevet yaylasına sıcak asfalt
YEREL

ALANYA GEDEVET YAYLASINA SICAK ASFALT
Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı
YEREL

DÖŞEMEALTI MESİRE ALANLARI ON BİNLERCE İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'na rekor katılım
YEREL

KONYAALTI MUTLU ÇOCUK FUARI'NA REKOR KATILIM
Masa Dağı'na 17 kilometrelik yeni yol
YEREL

MASA DAĞI'NA 17 KİLOMETRELİK YENİ YOL
Kumluca 'da uçurtma festivali
YEREL

KUMLUCA 'DA UÇURTMA FESTİVALİ
Döşemealtı Belediyesi Komisyonu'ndan &quot;zam yok&quot; kararı
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KOMİSYONU'NDAN "ZAM YOK" KARARI
Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ 6. PEHLİVAN GÜREŞLERİ
3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali sona erdi
YEREL

3. ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK FESTİVALİ SONA ERDİ
Antalya'da 60 metre yükseklikte yemek keyfi
YEREL

ANTALYA'DA 60 METRE YÜKSEKLİKTE YEMEK KEYFİ
Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ 6. PEHLİVAN GÜREŞLERİ
2017 Türkiye Golf Turu
YEREL

2017 TÜRKİYE GOLF TURU
Antalya'da sıcak hava
YEREL

ANTALYA'DA SICAK HAVA
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
YEREL

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ
Polonyalı turist denizde ölü bulundu
YEREL

POLONYALI TURİST DENİZDE ÖLÜ BULUNDU
Muratpaşa'da yeni nesil eğitim dönemi başlıyor
YEREL

MURATPAŞA'DA YENİ NESİL EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR
Yörük kültürü Antalya'yı sardı
YEREL

YÖRÜK KÜLTÜRÜ ANTALYA'YI SARDI
Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire bulundu
YEREL

GÖYNÜK KANYONU'NDA KAYBOLAN 4 HEMŞİRE BULUNDU

Kepez'e yeni bir sanayi sitesi daha
YEREL

KEPEZ'E YENİ BİR SANAYİ SİTESİ DAHA
3'üncü Uluslararası Yörük Festivali coşkusu konserlerle devam ediyor
YEREL

3'ÜNCÜ ULUSLARARASI YÖRÜK FESTİVALİ COŞKUSU KONSERLERLE DEVAM EDİYOR
Başkan Tütüncü, hizmete giren sağlık merkezini denetledi
YEREL

BAŞKAN TÜTÜNCÜ, HİZMETE GİREN SAĞLIK MERKEZİNİ DENETLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı