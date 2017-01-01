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Kocaeli'nin ilk Çocuk Üniversitesi Başiskele'de hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli'de bir ilke imza atarak 'Yeni Neslin Üniversitesi' sloganıyla Çocuk Üniversitesi'ni ilçede hayata geçiriyor.

Başiskele Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi'nin ortaklığı ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bölgede ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim desteği verilmesi planlanıyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Şehitekrem Mahallesi, Başiskele Merkezi'nde bir törenle açılacak olan, 'Yeni Neslin Üniversitesi'nde çocuklar erken yaşta bilim, spor ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanışacak. Başiskele'de sayıları oldukça yüksek olan özel yetenekli çocukların bu üniversite ile kabiliyetleri doğrultusunda eğitim almaları sağlanacak.

2017-2018 Eğitim döneminde Başiskele Çocuk Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıracak öğrencileri belirlemek amacıyla 15 Mayıs-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ön kayıtlar alınacak. Ön kayıt müracaatı yapacak öğrencilerin daha önce Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) veya ilgili kuruluşlar tarafından yapılan testler sonucu özel yetenekli olduğuna dair belgelerini getirmeleri veya okullarının rehber öğretmenleri tarafından "Çocuk Üniversitesi'nin öğrencisi olmaya adaydır" yazısıyla müracaatları gerekiyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde görev alan akademisyenler, eğitimciler ve psikologlarla çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitim süreci 3 kademeden oluşuyor. 30 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 8 ay sürecek olan 1.Kademe eğitimlerinde 200 özel yetenekli öğrenciye eğitim desteği verilmesi planlandı. 1.Kademede üniversiteye yeni katılan öğrencilere, öğrenim gördükleri okullarının ders saatleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri-uyum ve alıştırma programları, eğlenceli yönüyle bilimlerin tanıtılması, aynı zamanda zihinsel ve bedensel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik destek eğitimleri verilecek.

Birinci kademedeki temel eğitimler ise şöyle: Fizik-Kimya-Biyoloji ve Deney Okulu, Elektrik-Elektronik ve Robot Teknolojileri Okulu, Zihin Haritaları, (MIND-MAP) Okulu, Duyu-Beyin-Beden Koordinasyon Okulu, Eğitici Drama ve Akıl Oyunları Okulu.

(GY-Y)



08.05.2017 11:51:53 TSI

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