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Beyaz Kalpler'den Bursa'ya kültür gezisi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Beyaz Kalpler tarafından Bursa'ya düzenlenen günübirlik gezide şehrin belli başlı mimari ve kültürel yerleri gezildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerine Bursa gezisi düzenlendi. 3 Mayıs'ta düzenlenen Bursa gezisinde, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe, Karagöz ve Hacivat Müzesi, Emir Sultan Camii gezildi. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin etkinlik alanında gönüllü yer alan öğrencileri ödüllendirmeye yönelik yapılan gezi 1 gün sürdü. Bursa kültür gezisi için sabah saatlerinde heyecanla yola çıkan öğrenciler ilk olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ve ondan sonraki hükümdarı Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettiler.

Günübirlik düzenlenen sosyal ve kültürel gezide şehrin belli başlı mimari ve kültürel yerleri de gezildi. Yıldırım Beyazıt tarafından Mimar Ali Neccar'a yaptırılan Bursa Ulu Camii gezen öğrenciler Ulu Cami'de asırlık tabloları, cami ortasındaki şadırvanı, Yavuz Sultan Selim tarafından getirilen Kabe örtüsünü yerinde görme fırsatı buldular. Bursa'da bulunan Karagöz ve Hacivat Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler daha sonra, Yeşil Türbe ve son olarak da Emir Sultan Camii gezerek geçmişe yolculuk yaptılar.

(GY-Y)



08.05.2017 11:53:13 TSI

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