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Birlik ve beraberlik ödüllendirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:45
Birlik ve beraberlik ödüllendirildi
Birlik ve beraberlik ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular Köyü İlkokulu ve Ortaokulu tarafından üç yıldır düzenlenen ve artık geleneksel hale dönüşen 'Büyük Hayır' programında Sofular, Karakür, Kızılkoltuk, Örey Köyü ve Yapak Mahallesi muhtarları, Kaymakam Ahmet Karaaslan tarafından ödüllendirildi.
Sofular İlkokulu ve Ortaokulu tarafından ilki Kızılkoltuk Köyünde, ikincisi Karakür Köyünde ve üçüncüsü bu yıl Sofular Köyünde düzenlenen Büyük Hayır etkinliği halktan büyük bir ilgi gördü. Yemek etkinliğiyle başlayan program yemeğin akabinde öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri ile devam etti. Programa Şaphane ve Pazarlar Kaymakamlarının yanı sıra protokol üyeleri ve çevre köylerden gelen misafirler katıldı. Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı programda Sofular İlkokulu ve Ortaokulu'na her zaman sahip çıktıkları ve maddi ve manevi hiçbir desteği eğitimden ve okuldan eksik etmediği için merkez ve taşıma köy muhtarlarına halkın adına Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar tarafından hediye takdim edildi.
Görüşlerini aldığımız Sofular Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdemir, "Çok iyi biliyoruz ki bir milletin geleceğini şekillendirecek olan yeni nesildir. Bizimde Karakür, Kızılkoltuk, Kepez,Sofular ve Örey- Yapak halkı ve Muhtarları olarak amacımız eğitim için ve geleceğimiz için okul idaremizin ve öğretmenlerimizin rehberliğinde ne gerekliyse yapmaktır. Programı organize eden okulumuza, desteğini esirgemeyen halkımıza ve programımıza katılarak bizleri onurlandıran misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)

08.05.2017 11:54:52 TSI
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