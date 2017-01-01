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Öğretmenlerden okul müdürüne doğum günü sürprizi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:46
Öğretmenlerden okul müdürüne doğum günü sürprizi
Öğretmenlerden okul müdürüne doğum günü sürprizi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir'e öğretmenler sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, makamında oturduğu esnada odasına gelen Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kavukcu ve Biyoloji öğretmeni Ahmet Can kendisini öğretmenler odasına davet ettiler. Her şeyden habersiz öğretmenler odasına gelen Müdür Özdemir, masanın üzerindeki doğum günü pastasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Öğretmen arkadaşları pastanın üzerindeki mumları üfleyen Özdemir'in 40 yaşına girişini kutladılar. Sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok duygulanan Müdür Mehmet Ali Özdemir, öğretmen arkadaşlarına teşekkür etti.(MA-EFE)

08.05.2017 11:55:30 TSI
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