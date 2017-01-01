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Bahar yağmurları tarım arazilerine can suyu oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:47
Bahar yağmurları tarım arazilerine can suyu oldu
Bahar yağmurları tarım arazilerine can suyu oldu
- GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu:
- "Mart ve nisan yağmurlarının hububat rekoltesine olumlu yansımasını beklemekteyiz"
- "Bölgemizde buğday ekili alanlarda son durum geçen yıla oranla daha iyi olarak gözlemlenmekte"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Nisan ayındaki yağışların buğday rekoltesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.
GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu sene Nisan ayının ilk yarısında gerçekleşen yağışların gelişim aşamasındaki bitkilerin toparlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bu durumun buğday rekoltesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Ülke genelinde yağış miktarının yıl ortalamasının altında seyretmesine rağmen Mart ve Nisan ayında etkili olan yağmurların yeni hasat sezonu öncesi üreticiyi sevindirdiğini belirten Tiryakioğlu, "Son yağmurlar tarım arazilerine can suyu, çiftçimize ise moral kaynağı oldu. Mayıs ayında beklenen yağmurlarında alınması durumunda bu sene ülkemiz ve bölgemizde tarımsal üretimde bir problem yaşanmayacağını düşünmekteyiz" dedi. Ulusal Hububat Konseyi tarafından yayımlanan 'Nisan 2017 Ülkesel Buğday Gelişim Raporu'nu da değerlendiren GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Rapora göre, ülke genelinde şu an itibariyle bitki gelişiminde bir olumsuzluğun olmadığı belirtilmekte. Mayıs'ta beklenen yağmurların yağması durumunda ise üretim de bir problem yaşanmayacağı değerlendirilmekte" şeklinde konuştu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için hazırlanan Buğday Gelişim raporuna da değinen Tiryakioğlu, "Rapora göre bu yıl şubat ayının kurak gitmesine rağmen mart ayında düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üstünde gerçekleşmesi tarım arazileri için son derece faydalı olmuş. Bölgemizde yapılan incelemelere göre hububat ekili alanlarda genel durumun geçen yıldan daha iyi olduğu belirtilmekte" diye konuştu.
Tiryakioğlu, ayrıca bundan sonraki yıllarda Milli Tarım Politikası ve buna bağlı ürün tavsiye listelerinden kaynaklı hububat ekim alanlarında artış beklediklerini de sözlerine ekledi.
(LO-SD-Y)

08.05.2017 11:56:12 TSI
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