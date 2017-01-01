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TÜGVA Manisa Temsilciliği projeleri değerlendirdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:49
TÜGVA Manisa Temsilciliği projeleri değerlendirdi
TÜGVA Manisa Temsilciliği projeleri değerlendirdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliği, üyeleri ve okul temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek, bugüne kadar yapılan projelerin değerlendirmesi ve yapılması planlanan projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.
TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal, düzenlenen kahvaltı programda vakıf olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirdi. 2017 yılına birçok faaliyet ile hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden İl Temsilcisi Mehmet Önal, "Liselerde genç Türkiye kongresini gerçekleştirdik ve 8 farklı kategoride il birincisi olan arkadaşlarımızı İstanbul'daki final programına gönderdik ve arkadaşlarımız final programından güzel sonuçlarla döndüler. Yine liseler için düzenlenmiş olan 'Genç Tiyatro Akademi' programını gerçekleştirdik ve Manisa birincisi olan oyunumuzun Türkiye genelinde de iyi bir derece alması bizleri memnun etti. Ortaokullarda 'Çizimlerle Kırk Hadis' yarışmamızı gerçekleştirdik ve Manisamızda 100'ün üzerinde resim ile yine Türkiye geneli olan yarışmamıza katılım sağladık. Yakın zamanda sonuçları açıklanacak olan yarışmamızın Manisa ödül töreni ve resimlerin sergisini de gerçekleştireceğiz. Okulların kapanmasının ardından yaz okullarımız ve yaz kamplarımız başlayacak velilerimizin ve öğrencilerimizin başvuru tarihlerini takip etmeleri bu etkinliklerimizi kaçırmamaları için önemli" dedi.
TÜGVA etkinliklerinin Manisa gençliği için artık güvenilir, eğlenceli ve eğitici birer marka olduğunun altını çizen Önal, bu imkanlardan daha çok gencin faydalanması için kendilerinin de daha çok çalışmaya devam ettiğini aktardı.
Üniversite öğrencileri için ise yıl içerisinde düzenledikleri gezilerde gençlerin coşkusundan mutluluk duyduklarını belirten Önal, oluşturulacak olan proje atölyeleri ile gençlerin bilimsel etkinliklerine de destek olacaklarını açıkladı. Önal, "İl temsilcilik merkezlerinde Salı akşamları, 'Uhuvvet Sohbetleri', Çarşamba akşamları 'Salihler Bahçesi Buluşmaları', Cuma akşamları 'Gündem Sohbetleri', Cumartesi günleri hanımlara özel 'İslam'a Bakış' dersleri ve 'Demli Muhabbet' etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Herkese açık olan etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.
(ÖND-Y)

08.05.2017 11:57:59 TSI
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