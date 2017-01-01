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Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:49
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) öğrencileri için LYS öncesi düzenlenen motivasyon gününe katıldı.
Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtığı MURGEM öğrencileri Haziran'da gerçekleştirilecek LYS öncesi gönüllerince eğlendikleri bir hafta sonu yaşadı.
YGS yüzde 98.25'lik başarıyı yakalayan öğrenciler Falez-2 Parkı'nda bulunan Yaşlı Evi'nde biraraya geldi. Gençler, müzik grubunun söylediği birbirinden hareketli parçalarla dansları ve oyunlarıyla eşlik ederken onların bu coşkusuna Başkan Uysal da ortak oldu. Başkan Uysal, kamu yönetiminin aynı zamanda dayanışmayı ve kardeşliği esas alan bir süreci takip etmekle yükümlü olduğunu belirterek, "Sizlerle olan bu dayanışmamız aynı zamanda geleceğimizle dayanışmamızdır" dedi.
Gençlere, kardeşlik ve dayanışma idealinden hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğütleyen Başkan Uysal, "Hakşinas olmak bir kişilik, dik duruş, düzgün insan olabilmeyi gerektiriyor. Elbet akıl ve vicdan kazanacak. Kızılderilileri desteklemekten, tutmaktan çekinmeyin. Kısa vadede kaybedeceklerini bilseniz dahi bundan çekinmeyin. Adalet duygumuz o durumda olursa Türkiye'de ve dünyada birçok şeyi başarabiliriz."
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 11:58:12 TSI
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