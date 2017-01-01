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Fatsa'da gıda denetimleri



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, doğrudan tüketime sunulan gıdaların toplum sağlığına herhangi bir zararının olmaması için gerekli denetimlerin gıda kontrol görevlilerince yapıldığını, bu anlamda, bütün lokanta ve restoranların da programa alınarak denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

Fatsa genelinde devam eden gıda denetimleri hakkında açıklama yapan Erkan Ayaz, "Bahar aylarını yaşadığımız bu sıralarda özellikle kanatlı eti, kırmızı et parçalama ve süt ürünleri işleme tesisleri başta olmak üzere, unlu mamuller üreten iş yerleri, tatlı üretim yerleri ile ekmek ve pide üretimi yapan gıda işletmelerinin öncelikli denetimlerine ağırlık verildiğini; ayrıca marketler, gıda depoları gibi gıda işletmelerin de denetimleri devam ediyor" dedi.

Ayaz, doğrudan tüketime sunulan gıdaların toplum sağlığına herhangi bir zararının olmaması için gerekli denetimlerin gıda kontrol görevlilerince yapıldığını, bu anlamda, bütün lokanta ve restoranların da programa alınarak denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

Müdür Ayaz, üretim yerlerinden ekmek, et ürünleri, hazır yemek gibi gıdalardan numuneler alınarak gerekli analizlerinin ilgili laboratuvarlarda yaptırıldığını, belirli bir numune programı kapsamında bu işlemlerin yılsonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Hijyen esaslarına aykırı hareket eden işletmelerin uyarıldığını, yeni açılan kayıtsız gıda işletmelerinin kayıt altına alındığını söyleyen Müdür Ayaz, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda ilçe müdürlüğünü veya Alo Gıda 174 hattını arayarak şikyetlerini iletebileceklerini sözlerine ekledi.

(AA-SLH-Y)



08.05.2017 11:58:18 TSI

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