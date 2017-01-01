Engelli sporculardan Başkan Özakcan'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesinin sponsorluğundaki Aydın Engelliler Spor Kulübü'nün, geçtiğimiz ay düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasından derecelerle dönen sporcular Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.
Konya'da düzenlenen ve Aydın Engelliler Spor Kulübü'nün ilk olarak katıldığı şampiyonada 88 kiloda Yılmaz Sontur Türkiye birincisi olarak altın madalya, Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya sahibi oldu. 54 kiloda Erkan Ünlü'de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Ayrıca, Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2016-2017 sezonunu 12 takım arasından 5. sırada noktaladı.
Müsabakaların ardından Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret eden Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler ve sporcular Başkan Özakcan'a bugüne kadar kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.
Spor ve sporcuya verdikleri desteklerin süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, gösterdikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.
(MU-MB-Y)
08.05.2017 12:00:05 TSI
NNNN