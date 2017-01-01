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Bayramiç'te trafik kazası; 1 Yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:51
Bayramiç'te trafik kazası; 1 Yaralı
Bayramiç'te trafik kazası; 1 Yaralı

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen tek yönlü kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ezine istikametinden Bayramiç yönüne gelmekte olan Ahmet Akın yönetimindeki 17 KH 790 plakalı minibüs, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta Ağaçköy İncirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada ağır yaralanan Ahmet Akın ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Kepez Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
(GD)

08.05.2017 12:00:12 TSI
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