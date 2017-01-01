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Seramik öğretmenlerinden "Çamurlu Eller" sergisi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da üç seramik öğreticisinin, kursiyerleriyle birlikte seramik eserlerden derledikleri "Çamurlu Eller" temalı sergi açıldı. Çok sayıda el işi, göz nuru seramik eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İki yıl önce faaliyete geçirdikleri atölyelerinde, kursiyerlere seramik sanatı eğitimi veren Emel Yavuz, Müzeyyen Özarslan ve Uğurlu Özete, son bir yıl içerisinde üretilen çok sayıda eseri kendi atölyelerinde düzenledikleri sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundular. Serginin açılışını Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdar İnözü yaptı.

Sergiye katılan ziyaretçilere seramik öğreticileri adına teşekkür eden Emel Yavuz, iki yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini, amaçlarının; somut olmayan kültürel miras içerisinde yer alan geleneksel el sanatlarını korumak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

Yavuz, "Çağdaş seramiğin bölgemizde yaygınlaşması için çaba harcıyoruz. Seramik sanatında, soyuttan somuta uzanan ve Anadolu kültürüne ağırlık veren bir anlatımı tercih ediyoruz. Seramik, sadece kullanım ve süs eşyası değil, toplumsal ifade aracı olarak da eserlerde vücut bulmaktadır. Seramik sanatına merakı olan, başta kadınlarımız olmak üzere herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

(ELF-Y)



08.05.2017 12:00:49 TSI

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