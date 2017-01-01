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Göktepe Ağası, Kardemir Karabükspor'un



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Merkezi Almanya'nın Gladbeck şehrinde yer alan Karabük-Yeniceliler Derneği 7. Göktepe Şenliği'nde, Göktepe Ağası Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam oldu. İnam, ağalığı Karademir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut adına aldı.

Almanya'da her yıl düzenlenen geleneksel Göktepe Şenlikleri renkli geçti. Şenliğe, derneğin İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı, Kurucular Kurulu Başkanı Hasan İbik, UETD Disiplin Kurulu Başkanı Dursun Döngel, ATGB Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ören, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, işadamı İrfan Reçber ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabüklüler Derneği Almanya'daki Evimiz Oldu"

Bu sene düzenlenen ağalık yarışmasında, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam ağa seçildi. İnam, ağalığı Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut adına aldı.

Telefonla şenliğe bağlanan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, '' Karabüklüler Derneği'nin Almanya'daki kamp çalışmaları sırasında tanıdım. Çok başarılı çalışmaları var. Almanya'da Karabük'ü, Karabükspor'umuzu ve ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Bu seneki ağalığa da kulüp olarak biz talip olduk. Derneğe bir nebzede olsun katkımız olsun istedik. Karabüklüler Derneği, Almanya'daki evimiz oldu. Ağalığı, Almanya'daki temsilcimiz Abdullah İnam teslim aldı '' dedi.

Karabük - Yeniceliler Derneği İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı'da, Kardemir Karabükspor'un bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür etti.

İki gün süren şenlik, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

(ÇU-YE-Y)



08.05.2017 12:06:11 TSI

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