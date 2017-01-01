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Van'da trafik kazası; 7 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:58
Van'da trafik kazası; 7 yaralı

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye giye göre kaza, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, yağıştan dolayı yoldan kayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gele trafik kazasında Z.O. (2), R.B. (3), H.K. (13), C.K. (15), E.O. (17), H.O. (30) ve C.K. (36) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

08.05.2017 12:06:44 TSI
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