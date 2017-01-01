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3.Yeşilyurt Ulusal Satranç şenliği tamamlandı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılıp, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen 3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği sona ererken şenlikte dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

"Aklına Sağlık" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği Malatya Büyükşehir Belediyesinin Çavuşoğlu Mahallesindeki Muhammed Ali Clay Spor Salonunda iki gün sürdü. Aynı zamanda satranç antrenörü olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın 8 yaşındaki Utku Şişman ile oynadığı müsabakayla başlayan, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen satranç şenliğine 20 İl'den yaklaşık 450 sporcu müracaat etti. Yarışmaya katılan sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Düşünen, sorgulayan, akıl eden, sağlıklı nesiller yetiştirmek hepimizin öncelikli görevi. Satranç bir akıl oyunudur ve özellikle çocuklarımızın gelişimine önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır. Bu spor dalı; çocuklarımızın erken yaşlarda hedef belirlemesine, stratejiler geliştirmesine ve farklı düşünmelerine olanak sağlamaktadır. Satranç özellikle çocuklarda kendine güveni arttırdığı bilinmektedir. Hem spor, hem eğlence, hem eğitim olarak satrancın yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz. 3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğimize çocuklarımızın katılımı, yarışmalar sırasında sergiledikleri heyecan bizleri umutlandırmaktadır. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın erken yaşlarda böylesine faydalı etkinliklere katılımları hepimizi mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dereceye giren sporcuların kupa, madalya ve para ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin, Yeşilyurt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen ve Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy tarafından takdim edildi. Satranç şenliğinde kategorilerinde dereceye girip ödül almaya hak kazanan sporculara Yeşilyurt Belediyesi tarafından 13 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, iki gün süren şenliğin güzel bir şekilde geçmesi adına yoğun çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy'a, hakemlere, sporculara ve ailelere teşekkürlerini sundu.

Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise "Satranç sporcunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğini düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin satranç antrenörü olması bizim adımıza gurur vesilesidir" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



08.05.2017 12:07:40 TSI

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