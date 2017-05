YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep Ülkü Ocakları'ndan muhteşem gece

GAZİANTEP (İHA) - Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı 3 Mayıs Türkçülük günü münasebetiyle Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde 'Türkmeneli'nden Gaziantep'e Türk Toyu' adlı etkinlik düzenledi.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığının geleneksel olarak düzenlediği Türklük Şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra şehit olan güvenlik güçleri ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şaman dansı ve halk oyunları gösterisi ile devam eden gösteri Kerkük'ten gelen sanatçıların seslendirdiği Türkmen müzikleri dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliğin açılışında konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Fuat Yozbatıran Türkmen karındaşlarımız hüzünlü ve zorlu günlerle imtihana tabi tutulduğunu, ancak yenilmediğini ifade etti.

"Türk milliyetçiliğinin yakılan meşalesi"

Yozbatıran, 1944 yılında verilen mücadeleyi hatırlatarak, "Bundan tam 73 yıl önce Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü anarak ve kutlayarak başlamak istiyorum. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Atsız Bey ve dava arkadaşlarının 1944 yılında vermiş oldukları mücadele, Türk Milliyetçiliğinin son yüzyılda yakılan meşalesi olmuştur" dedi.

"Çifte su verilmiş çelik"

Türk milletinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Yozbatıran, "Türklük yıllarca ve defalarca iç ve dış düşmanlarınca yokluk ile sınanmış, iradesi, fikirleri ve davası ile çifte su verilmiş çelik haline gelmiştir. Dün olduğu gibi bugün de Türk Milleti zorlu bir süreçten geçmektedir. Büyük Türk milletinin her alanda Türk Milliyetçilerine ve milli ülküye ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Kerkük'teki Türkmen balasının akan gözyaşı bizim davamızdır. Doğu Türkistan'daki ak sakallı uluların direnişi bizim davamızdır. Balkanlardaki yarenlerimizin nidası bizim davamızdır. Türk Milliyetçileri olarak bizler iman etmişizdir ki; Türk bir olduğu sürece iri olur, diri olur, bu kutlu coğrafyanın hakimi olur" şeklinde konuştu.

"Türkün yaşadığı her yer bizim parçamızdır"

Türkün yaşadığı her yerin parçaları olduğunu ifade ederek, "Bilinmelidir ki, Türk Milliyetçiliği, Geleceğin rehberi, içinde bulunduğumuz çağın en parlak vizyonu, Milletin yegane güvencesi, Demokrasi ve Türk devlet idaresinin en kutlu kaynağıdır. Turan sevdalıları olarak Türk'ün yaşadığı her bir karış toprak, Büyük Turan Ülküsü 'nün bir parçasıdır. Atalarımız Güneşi Sancak, Gökyüzünü Cihan olarak bildiği ilk andan itibaren bizdeki Turan sevdası bâki olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Elif gibi dik duracağız"

Biz Türk Milliyetçileri olarak ayırmaya, dağıtmaya, bölmeye ve dışlamaya karşı Elif misali dimdik duran iman kaleleri olduklarının altını çizen Yozbatıran, "Bu coğrafyanın hür ve müstakil bir refaha kavuşması Türk Gençliği sayesinde mümkündür. Herkes bilmelidir ki: "Ülkü Ocakları Türk Milletinin Gençlik Aşısıdır" Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Üsküp'ten Kosova'ya, Kırım'dan Kerkük'e kadar nerede bir Türk varsa orasını yürekten sevmek bizim ahde vefa borcumuzdur. Bizler Kerkük'ün, Telafer'in, Halep'in, Musul'un ve Türkmen'in soluk aldığı her coğrafyanın ebedi hizmetkarı, onların yegane yoldaşıyız. Bilinmelidir ki, Türkmen'in gözünden akan bir damla yaş, bizim yüreğimize düşen ateştir. Onların ayağına değen en ufak taş, bizim ocağımızın yıkım halidir. Türklük davasının çerileri olan Türk Milliyetçileri olarak biliriz ki, "Ahde Vefasızlık İmansızlıktır" Buradan, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza sesleniyorum, Buradan, Türkmeneli'ndeki Gardaşlarımıza sesleniyorum, Buradan Türk'ün Bin Yıllık Toprağı Suriye'deki Gardaşlarımıza sesleniyorum, Buradan Evlad-ı Fatihan Balkanlara, Gözü Yaşlı Kırım'a ve Tüm Kafkas Ellerine sesleniyorum, Buradan Türk'ün kalbinin attığı tüm Türk Dünyası'na sesleniyorum, Yalnız değilsiniz, Yalnız değilsiniz, Yalnız değilsiniz, Nur Nebi'ye yemin olsun ki, Yüreğimizle, ruhumuzla ve tüm varlığımızla sizinleyiz" ifadelerine yer verdi.

