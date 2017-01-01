ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akçakocalı kadınlar Burse ve Çanakkale'yi gezdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:01
Akçakocalı kadınlar Burse ve Çanakkale'yi gezdi
Akçakocalı kadınlar Burse ve Çanakkale'yi gezdi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tarafından uygulamaya konulan Kültür Gezileri kapsamında bayanlar Bursa ve Çanakkale'ye gitti.
Akçakoca Belediyesinin kadınlara sunduğu hizmetlerden biri olan Kültür Gezileri bu sene de start aldı. İlk kafile Bursa ve Çanakkale'ye gitti. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek "Hemşehrilerimizi tarihimiz açısından dönüm noktası olayların yaşandığı, kültür ve tarih dolu Çanakkale'ye ve Bursa'ya kültür turlarımızla getirmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 4 bine yakın hemşehrimizi kültür turlarımızla buluşturduk. Gezilerimiz 6 Mayıs itibariyle başlamış bulunuyor ve binin üzerinde vatandaşımızı bu yılda Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursamıza ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkalemize getiriyoruz" dedi.
(TT-AY)

08.05.2017 12:09:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Keleş Şanlıurfa'da açılışı katıldı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ ŞANLIURFA'DA AÇILIŞI KATILDI
Dilara Bozan Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL

DİLARA BOZAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Düzce Sohbetleri başladı
YEREL

DÜZCE SOHBETLERİ BAŞLADI
3 aracın karıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı