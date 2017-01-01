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Akçakocalı kadınlar Burse ve Çanakkale'yi gezdi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tarafından uygulamaya konulan Kültür Gezileri kapsamında bayanlar Bursa ve Çanakkale'ye gitti.

Akçakoca Belediyesinin kadınlara sunduğu hizmetlerden biri olan Kültür Gezileri bu sene de start aldı. İlk kafile Bursa ve Çanakkale'ye gitti. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek "Hemşehrilerimizi tarihimiz açısından dönüm noktası olayların yaşandığı, kültür ve tarih dolu Çanakkale'ye ve Bursa'ya kültür turlarımızla getirmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 4 bine yakın hemşehrimizi kültür turlarımızla buluşturduk. Gezilerimiz 6 Mayıs itibariyle başlamış bulunuyor ve binin üzerinde vatandaşımızı bu yılda Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursamıza ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkalemize getiriyoruz" dedi.

(TT-AY)



08.05.2017 12:09:08 TSI

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