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Serginin geliri Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlandı

- TED Adana Koleji 3. Karma Resim ve Seramik Sergisi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açıldı

- Altaylı: "Türkiye'nin en iyi okulları arasında olmanın kriteri öğrenciler ile elde ettikleri akademik başarıdır"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - TED Adana Koleji 3. Karma Resim ve Seramik Sergisi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlik ile sanatseverlerle buluştu.

Kolejin Görsel Sanatlar ve Seramik Öğretmenleri öncülüğünde hazırlanan serginin açılışı yapıldı. Adana'da ilk kez düzenlenen çocuk müzayedesi olma özelliğini taşıyan sergide satılan resimlerin geliri, Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlandı. Ayrıca 22 Mayıs günü, Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan Nev'eser Kadınlar Topluluğu Yeşilçam Müzikleri Konserinin geliri de, Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlanacak.

Sergi açılışında bir konuşma yapan okul kurucusu Taha Altaylı, Türkiye'nin en iyi okulları arasında olmanın kriterinin öğrenciler ile elde edilen akademik başarı olduğunu ifade ederek, "Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kişisel yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı ve kendisini daha iyi tanıyabileceği sanatsal faaliyetlerdir. İkisinde de okulumuz ciddi projeler ortaya koydu. Burada gördüğümüz bütün eserler öğrencilerimizin. Bu yıl sergi hazırlıklarımız devam ederken, Adana'da sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında neler yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda sergimizin gelirini Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlamaya karar verdik" dedi.

Sergiyi düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise, "TED Adana'da 3 yıllık ama Türkiye'nin köklü okullarından biri ve temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emeği var. Onun bizzati kurdurduğu bir eğitim kurumu. Adanamızda olmasından ziyadesiyle memnunuz. Başarıları bizleri her zaman gururlandıracaktır. Bu başarıda eğitime inanmış velilerin tavrı hepsinden önemli olacaktır. Bizim millet olarak hak ettiğimiz yeri yakalamamız ancak çocuklarımızın gelecekteki yaptıkları ile olacaktır. Bu sergiyi hazırlayan öğrenci ve öğretmenlerizi tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.

600 öğrenci ile yaptıkları çalışma sonucu hazırladıkları sergi hakkında bilgi veren Resim Öğretmeni Elif Onatoğlu, "Ana sınıfından ortaokula kadar karma resim sergisi çalıştık. Bu sergimizin teması ressamlar konusu üzerine oldu. Reprodüksiyonlar yaptık. Çocukların yorumlamalarını istedik. 600 öğrencinin grup çalışmalarıyla sergi içeriğimizi gerçekleştirdik. Eserlerde yağlı boya, kolaj, akrilik, seramik, parmak boya, baskı çeşitleri kullanıldı. Sergiyi hazırlarken yorulduk ama sonunda büyük bir mutluluk oldu. Öğrencilerimizin yaptıkları bu eserler Adana'da ilk kez yapılan çocuk müzayedesi ile konuklara satıldı ve elde edilen gelir de Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlandı" diye konuştu.

Gelirin bağışlandığı Çocuk Kanser Derneği Başkanı Celal Çelebi ise okulun yetkililerine ve verdikleri emekten dolayı öğrencilere teşekkür etti. Çelebi, "Sosyal sorumluluk adına çok önemli bir çalışma. Çocuk Kanser Derneği bu desteklerle birlikte verdiği hizmetin kapasitesini ve çevresini daha da büyütme fırsatı yakalamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler resimleri inceleme fırsatı bulurken, "Çocuk Müzayedesi" ile birlikte çocuklar tarafından hazırlanan resimler davetlilere açık artırma ile satıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de müzayedeye katılarak sosyal sorumluluk çalışmasına destek verdi.

(ELF-Y)



08.05.2017 12:09:22 TSI

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