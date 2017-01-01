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EŞYODER'den yılın annesine "Teşekkür Belgesi" ödülü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:01
EŞYODER'den yılın annesine "Teşekkür Belgesi" ödülü
EŞYODER'den yılın annesine "Teşekkür Belgesi" ödülü

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER, yaklaşan "Anneler Günü" sebebi ile "Yılın Annesi" seçilen engelli kız kardeşinin her türlü bakımını üstlenen Yazar Sıdıka Yakşi'ye "Teşekkür Belgesi" ödülü verdi.
Dernek üyesi şairler, ozanlar ve yazarlar değişik bir etkinliğe imza attı. EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, Deliklitaş Mahallesinde bulunan Odunpazarı Kent Konseyi binasında, Eskişehir'de engelli kız kardeşi Zehra Yakşi'nin her türlü bakımını üstlenen Eskişehirli Yazar Sıdıka Yahşi'ye, "Teşekkür Belgesi" ödülünü takdim etti. Şakar, yaptığı açıklamada, ''Bu sene başlattığımız ve geleneksel olarak her yıl tekrarlanacak olan 'Yılın Annesi' ödülünü, Eskişehirli Yazar Sıdıka Yakşi'ye, 'Teşekkür Belgesi' vererek ödüllendirdik. Yazar Sıdıka Yakşi, engelli kız kardeşi Zehra Yakşi'ye, uzun yıllardır hem ablalık, hem de annelik yaparak usanmadan, üşenmeden her türlü bakımını yaptı. Ve Eskişehir toplumuna örnek davranış sergiledi. Bu örnek davranışından dolayı yazar Sıdıka Yakşi'yi kutluyorum'' ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, EŞYODER tarafından 'Yılın Annesi' ödül programına iştirak eden kadınlara karanfil takdim edildi. Ozanlardan Arif Çayır, Tahsin Genç, Hasan Bakırcı, anne ile ilgili besteledikleri türküleri söylediler. Şairler de anne ile ilgili kendi yazdıkları şiirleri okudular. Etkinlikte, halk oyunları ekibi folklor gösterisini sundu. Program sonunda misafirlere ikramda bulunuldu.
(MEB-MET-Y)

08.05.2017 12:10:06 TSI
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