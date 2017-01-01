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Demirkol, çocuk şenliği programına katıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bir Dernek tarafından organize edilen ve 3 yıldır Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 6. Çocuk Şenliği programına katıldı.

Birlikte vakit geçirip, oyunlar oynadığı yetim ve öksüz çocukların mutluluklarına ortak olan Başkan Demirkol, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliğin her yıl devam edeceğini söyledi.

Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen, bir Dernek tarafından organize edilen 6. Çocuk Şenliği programına, öksüz ve yetim çocuklar, gönüllü aileler ve yöneticilerle birlikte toplam 300 kişi katıldı. Düzenlenen sabah kahvaltısında eşi Adile Demirkol ile birlikte çocuklarla bir araya geldi. Demirkol, sohbet ettiği çocukları kahvaltının ardından Şanlıurfa Hipodromunda düzenledikleri pikniğe uğurladı.

Şanlıurfa Hipodromundaki piknik alanında kurulan platformlarda çocuklar, gönüllerince oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte gönüllü ailelerin gözetiminde gerçekleşen piknik organizasyonu da ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve gönüllü ailelerle görüşen Demirkol, daha sonra çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp mutluluklarına ortak oldu.

100 çocuğun katıldığı pikniğin sonunda Demirkol, çocuklara 1915 Çanakkale Kitabı ve scooter kaykay hediye etti. Haliliye Belediyesi olarak 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri yetim ve öksüz çocuklara yönelik programının her yıl devam edeceğinin altını çizen Başkan Belediye Başkanı Demirkol,"Tamamen yetim ve öksüzlere yönelik hizmet eden dernek ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz programda, sabah çocuklar evlerinden alındı. Sabah kahvaltı yaptık ve daha sonrasında çocuklarımız bir pazar gününü güle oynaya geçirmektedirler. Bu bakımdan ben Derneğin tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. 100 çocuğumuz katıldı ve bu çocuklarımıza yardımcı olan gönüllü ailelerle birlikte 300 kişi olarak piknik programına katıldı. Ben çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Onların bizim geleceğimiz olduğunu ifade ediyorum. Kendilerine güveniyorum. Geleceğimizi kendilerine emanet ediyoruz. Yardımcı olan ailelerimize tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(AK-OE-Y)



08.05.2017 12:10:26 TSI

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