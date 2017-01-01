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Dilara Bozan Avrupa üçüncüsü oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02
Dilara Bozan Avrupa üçüncüsü oldu
Dilara Bozan Avrupa üçüncüsü oldu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Dilara Bozan Avrupa Karate Şampiyonasında üst üste dördüncü kez dereceye girerek bronz madalya almaya hak kazandı.
Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Dilara Bozan Avrupa Karate Şampiyonası Kadın Kata kategorisinde Karadağlı rakibi Biserka Radulovic'i 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Üst üste dördüncü kez Avrupa Şampiyonasında kürsüye çıkan Bozan: "Şu an gerçekten çok mutluyum çünkü henüz 20 yaşımda olmama rağmen bu benim beşinci Avrupa madalyam. Aynı zamanda takımda da yarışıyorum. Şimdi üçüncülük finalimiz var orada da. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Şimdilik üçüncülük madalyası aldım, buna da şükür ancak ilerleyen zamanda şampiyonluğa da çıkacağım, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(TT-AY)

08.05.2017 12:10:29 TSI
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