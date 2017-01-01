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6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor

- Başkan Çakır yazar ve yayın evleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır fuarı etkinlikleri kapsamında yazar, okur ve yayın evlerini ziyaret etti.

Başkan Çakır beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ile birlikte 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret ederek, fuara katılan yazar, yayınevi ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Kitap Fuarının dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Çakır, "Kitap fuarımız her geçen yıl daha da büyüyor. Bu yıl fuar alanımızı 11 bin metrekare olarak büyüttük. Ziyaret etmiş olduğumuz yayın evlerimizden ve yazarlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ilimize farklı illerden ziyaretler gerçekleşiyor. Malatya'mız için önemli bir fuar, aynı zamanda çeşitli etkinliklerde düzenliyoruz. 120 yazarımız okullara giderek, okullarda kültürel etkinlik yapılıyor. Okullarda öğrenciler ile yazarlarımızı buluşturuyoruz. 70 Sivil toplum Kuruluşumuz yazarlarımızla program gerçekleştiriyor. Söyleşi, konferans, imza etkinlikleri gerçekleşiyor. 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi, resim sergisi, söyleşiler, tiyatro gösterileri, 15 Temmuz ruhuna uygun kahramanlık türküleri söyleniyor. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitap Fuarına katılan yazarlara da teşekkür eden Başkan Çakır "Malatyamız için kitap fuarımız çok önemli, herkesin merakla beklediği ilgi duyduğu bir fuar. Yıl içerisinde 10'a yakın fuar düzenliyoruz. Kitap fuarımızı daha ayrı tutuyoruz. Daha çok önem veriyoruz. Kültürel olarak yaptığımız etkinlikler bizim için daha önemli ve birinci sırada yer almaktadır. Sizlerin katılımı bizler için çok anlamlı ve önemli, her zaman farklı etkinliklerde sizleri ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



08.05.2017 12:11:10 TSI

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