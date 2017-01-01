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Başkan Keleş Şanlıurfa'da açılışı katıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02
Başkan Keleş Şanlıurfa'da açılışı katıldı
Başkan Keleş Şanlıurfa'da açılışı katıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Belediye Başkanları Birliği yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere gittiği Şanlıurfa'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) şubesi açılışına da katıldı.
Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş birliğin olağan yönetim kurulu toplantısı için bulunduğu Şanlıurfa'da bir dizi etkinliğe katıldı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Başkan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa şubesi açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini heyetle birlikte kesen Başkan Mehmet Keleş KADEM yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
(TT-AY)

08.05.2017 12:11:56 TSI
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