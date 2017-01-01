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Sözlü: "Yörük Türkmenler Türk Milleti'nin teminatıdır"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:04
Sözlü: "Yörük Türkmenler Türk Milleti'nin teminatıdır"
Sözlü: "Yörük Türkmenler Türk Milleti'nin teminatıdır"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yörük Türkmenlerin Türk Milleti'nin teminatı olduğunu vurguladı.
Çukurova ve Havalisi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu'na üye 14 dernek ile 8 kardeş derneğin dayanışmasıyla Sarıçam Mesire Alanı'nda yapılan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Çukurova Yörük Türkmen Şöleni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Şölenin açılışında konuşan Başkan Sözlü, "Her birimiz Yörük, Türkmen, Oğuzlar'ın bir boyundan olabiliriz ama aslolan Türklük ve Cumhuriyet. Bunlar etrafında problem yaşamayacağız" dedi.
"Türkmenlerin hala burada yaşıyor olmaları, kültürlerini yaşatarak gelecek nesillere aktarma gayesinde olmaları Türklük ortak paydasında birleştiğimizi gösteriyor" diyerek Yörük Türkmenlerin Türk Milleti'nin ve Cumhuriyet'in teminatı olduğunu aktardı. Dışlayan değil, birleştiren, kucaklayan bir tavırla, siyasi kaygılardan uzak bir şekilde Yörük Türkmenlerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Sözlü, "Türklüğü arkasından hançerleyip Yörük Türkmenlerin karşısında Türk Milliyetçisi kesilenler riyakarca davranıyorlar. Etnik ayrımcılığa ve hainlere fırsat vermeyecek, üniter yapıdan, Cumhuriyetimizden, Türk Milleti'nin sahibi oluşumuzdan taviz vermeyeceğiz" dedi.
Konuşmasının akabinde şölen alanında kurulan çadırları gezen Başkan Sözlü çadırlarda vatandaşlarla sohbet etti. Çadırlardan kendisine sunulan ikramları vatandaşa uzatan Başkan Sözlü, gezintisi sonrası şölen alanındaki vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.
(ELF-Y)

08.05.2017 12:12:22 TSI
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