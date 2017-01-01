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Kocaeli'de ev hanımları obeziteye savaş açtı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:04
Kocaeli'de ev hanımları obeziteye savaş açtı
Kocaeli'de ev hanımları obeziteye savaş açtı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi kadınların ilgisiyle hedefine tam yol ilerliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kısa bir süre önce hayata geçirdiği 'Evden okula Haydi Anneler Spora' Projesi ile önemli bir sosyal tabuya son verdi. 'Vakit yok, ev işleri çok' ya da 'buna ayıracak param yok' gibi sorunlara söz konusu projesi ile çözüm bulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evde oturan kadınlara spor alışkanlığı kazandırmayı başardı. Proje sayesinde sabah çocuğunu okula bırakan anneler, buradaki spor salonlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle spor yapıyor. Spor öğretmeninden, kullanılacak spor malzemelerine kadar her türlü olanağı kadınlara sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu sayede dünyanın en büyük sorunlarından biri olan obeziteye karşı da savaş açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun imzasını taşıyan 'Evden Okula Haydi Anneler Projesi' kısa bir süre önce Gebze'den başladı. Proje kapsamında çok sayıda ev hanımı spora başladı. Sabah çocuklarını okula bırakan anneler, çocuklarının okuduğu okulların spor salonunda spor yapma imkanına kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulun spor salonu yoksa, okula yakın yerlerde Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerini faaliyete geçirerek hanımların hizmetine sundu. Evde oturan hanımların spor yaparak hem sağlıklarına hem de sosyal hayatlarına güç katmayı hedefleyen Evden Okula Haydi Anneler Projesi için her türlü ayrıntı da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Spor eğitmenlerinin görevlendirildiği projede ayrıca derslerde kullanılacak spor malzemeleri temin edildi. 'Evden Okula Haydi Anneler Projesi'ne katılan ev hanımları Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-19,00 arasında birer saat spor yapıyor. Her seansa ortalama 70 kadın katılıyor.
Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezindeki derslere katılan Sevgi Taşkın, spor ile hayatının tamamen değiştiğini kaydetti. Daha önce hastalıkları nedeniyle zor günler yaşadığına dikkat çeken Sevgi hanım, "Hastalığım döneminde çok ilaç kullandım. Kanımda mikrop bulundu ayrıca vertigo hastasıydım. Buraya geldikten ve spora başladıktan sonra tüm sorunlar bitti. Hastayken çocuklarıma yemek dahi yapamıyordum. Ama artık çok iyiyim. İlaçları bıraktım. Kilo verdim. Daha aktifim" dedi.
'Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi'ne katılan Gülten Sarmaşık ve Muradiye Şengül ise, proje sayesinde hayatlarında çok şeyin değiştiğini söyledi. İlk olarak beslenme düzenlerinin tamamen değiştiğine dikkat çeken hanımlar, beraberinde sağlıklı bir şekilde kilo verdiklerini ifade etti.
Projenin devam etmesini istediklerini kaydeden hanımlar böyle bir fırsat için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
(GY-Y)

08.05.2017 12:12:37 TSI
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