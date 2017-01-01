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Büyükşehir tenis dünyasını inşa ediyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:04
Büyükşehir tenis dünyasını inşa ediyor
Büyükşehir tenis dünyasını inşa ediyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak tenis dünyası yaptırıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi'ne kazandırılacak tenis dünyası için çalışmalar başladı. 15 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan tenis dünyasında, 3'ü açık 1'i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile hizmet verecek.
Ayrıca fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binalarının yer aldığı tesis, Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak.Spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yaptırılan tesislerden her yaş grubunda vatandaşın faydalanması hedefleniyor.
13 ayrı ilçede ve kent genelinde planlanan çalışmalar kapsamında Seyrantepe Mahallesine yapılacak tenis kortunun beton zemin çalışmaları yapılırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.İçinde tenis kortu ve kulübünün bulunduğu ve bu özelliği ile Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip tesis, büyük bir titizlikle inşa edilecek ve her türlü teknik donanıma sahip olacak. Kış şartlarında bu spora ilgi duyanların faydalanabilmesi için, tesisin kapalı kortu yer alıyor.
(AK-OE-Y)

08.05.2017 12:12:39 TSI
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