YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir tenis dünyasını inşa ediyor

Büyükşehir tenis dünyasını inşa ediyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak tenis dünyası yaptırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi'ne kazandırılacak tenis dünyası için çalışmalar başladı. 15 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan tenis dünyasında, 3'ü açık 1'i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile hizmet verecek.

Ayrıca fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binalarının yer aldığı tesis, Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak.Spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yaptırılan tesislerden her yaş grubunda vatandaşın faydalanması hedefleniyor.

13 ayrı ilçede ve kent genelinde planlanan çalışmalar kapsamında Seyrantepe Mahallesine yapılacak tenis kortunun beton zemin çalışmaları yapılırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.İçinde tenis kortu ve kulübünün bulunduğu ve bu özelliği ile Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip tesis, büyük bir titizlikle inşa edilecek ve her türlü teknik donanıma sahip olacak. Kış şartlarında bu spora ilgi duyanların faydalanabilmesi için, tesisin kapalı kortu yer alıyor.

(AK-OE-Y)



08.05.2017 12:12:39 TSI

NNNN

