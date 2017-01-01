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TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:05
TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:
TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:
- "Malatya Kitap Fuarı artık gelenekselleşti"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı onur konuğu ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının çok önemli olduğunu belirterek, "Malatya Kitap Fuarı artık gelenekselleşti" dedi.
Kitap Fuarının sürekli gelişerek büyümeye devam ettiğini aktaran Doğan, "Bu sene de hem alan olarak hem de katılım olarak genişlemiş. Bu sene Malatya Büyükşehir Belediyesi büyük bir Kadir Şinaslık yaparak beni kitap fuarına onur konuğu olarak davet etti. Aslında bu benim yayın hayatımın 50. Yılına rastlıyor. Ben bu daveti bununla bağlantı olarak gördüm. Belki bunda yetkililerin haberi yoktu ama ben öyle kabullendim. Böyle bir kitap fuarına bu şekilde davet edilmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Belediyelerin kültürel alana yönelmesini önemsiyorum. Malatya'nın kültürel belediyecilik noktasında öncü olacağını düşünüyorum. Bu sene kitap fuarının 15 Temmuz şehit yakınları anısına olması sevindirici bir şey, dolayısıyla akıllarda kalan bir fuar olacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
(BT-OE-Y)

08.05.2017 12:13:12 TSI
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