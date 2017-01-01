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Eğitim Bir-Sen'den eğitime katkı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:06
Eğitim Bir-Sen'den eğitime katkı

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube, Afyonkarahisar İl Milli Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından imzalanan "Kitap Okuma Yarışması" projesi protokolü kapsamında öğrenciler arasında okudukları kitapları kapsayan bir sınav düzenledi.
Yapılan sınava 3 bin civarında öğrenci katılım gösterdi. Ortaokul öğrencileri 5. ve 6. sınıflar kendi kategorisinde, 7. ve 8. sınıfların kendi kategorisinde okudukları kitaplardan sınava tabi tutuldu. Liselerde ise 9, 10, 11 ve 12.sınıflarda okuyan tüm öğrenciler için okudukları kitaplardan sınav yapıldı.
Sınavlarda başarılı ortaokul 5-6-7-8. sınıf öğrencilerinden, lise 9-10-11-12. sınıf öğrencilerinden ilk 40'a giren öğrencilere bisiklet, ayrıca her kategorinin ilk üç derecesini kazalananlara tablet bilgisayar ödül olarak verilecek. Öğrencilere ödülleri 26 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan ödül töreniyle verilecek.
(AH-MET-Y)

08.05.2017 12:14:44 TSI
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