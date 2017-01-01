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Başkan Yalçın genç çiftin nikahını kıydı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı.

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen Feyza ve Mustafa çiftinin nikahını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın çok özel bir gece yaşadıklarını belirterek, "Feyza ve Mustafa Güven kardeşlerimizin nikahını kıydık. Allah genç çiftimize birlikte sağlıklı mutlu huzurlu başarılı bir ömür nasip etsin. Her şey gönüllerince olsun" dedi.

(CKT-DA-Y)



08.05.2017 12:15:25 TSI

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