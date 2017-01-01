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GAÜN Judo Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Üniversitelerarası Judo Şampiyonası 4-6 Mayıs 2017 tarihinde Adana Çukurova Üniversitesi Spor Salonunda 24 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. GAÜN sporcuları toplamda 8 madalya 3 kupa kazanarak toplamda Judo Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasının en başarılı takımı olurken, GAÜN Judo Erkek Takımı, Takım şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Oldukça zorlu müsabakaların yapıldığı yarışmalarda, Ferdi erkek yarışmalarında 2 altın madalya 60 kilogram Erhan Çolak ve 90 kilogram Ensar Kolcu'dan, 1 bronz madalya ise 81 kilogramda Recep Kılıç'tan, bayanlarda ise 1 bronz madalya 52 kilogramda Sunay Dilektepe'den geldi. Kata bayan takımında ise Aycan Peltek ve Sunay Dilektepe'den oluşan çift, 2 altın madalya alarak birincilik kupasını aldı.

Kata Erkek Takımında ise Zülfü Ok ve Ahmet Yıldırak'tan oluşan çift, 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olarak kupasını alırken, takım halinde şampiyon olan judo erkek takımı 2018 yılında Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Üniversitelerarası Judo Şampiyonasında yarışma hakkını kazandı.

Gaziantep Üniversitesi ve Milli Takım Judo Teknik Direktörü Yrd. Doç Dr. Önder Karakoç, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e, üniversite yönetimine ve tüm sporculara teşekkür etti.

(LO-OE-Y)



08.05.2017 12:15:31 TSI

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