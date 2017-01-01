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Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:07
Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi
Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla bayanlar için ücretsiz canlı müzik ile eğlence programı düzenlenecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, bayanlara yönelik özel programlar düzenlenmeye devam ediliyor. Bu kapsamında Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde Anneler Günü programı gerçekleştirilecek.
10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak programda MABESEM Ses Sanatçılarından Sena Altıntop sahne alacak. Programda canlı müzikle bayanlar doyasıya eğlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Anneler Gününe Özel Hanımlar Gün Buluşması" programına tüm bayanların davetli olduğu belirtildi.
(BT-OE-Y)

08.05.2017 12:16:02 TSI
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