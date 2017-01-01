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SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje

- Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgesinin atıksu sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgelerinin atıksu sorununa neşter vuracak olan, Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin 24 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Bu proje tamamlandığında, Atakum ilçesi sınırlarındaki yer alan, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgesinde yaşayan vatandaşların, atıksu sorunu çözüme kavuşacaktır. Tesis tamamlandığında, günde 11 bin 830 metreküp atıksu arıtılacak. 2050 yılında ise, günde 15 bin 600 metreküp atık suyun arıtılacağı öngörülmektedir" dedi.

Tesisin yapımına 6 ay önce başlandıklarına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "Terfi merkezinde toplanan atık suyun Q 710 milimetre çapında HDPE boru ile arıtılmak üzere arıtma tesisine iletilecek. Tesiste arıtılan atık su, Q 630 milimetre çapında HDPE boru ile derin deniz deşarjı hattına pompalandıktan sonra, arıtılmış su, sahilden 1465 metre denizin açığına, deşarj edilecek "diye konuştu.

Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde meydana gelebilecek taşkın ve su baskınlarından korumak için, bu proje kapsamında Çakırlar Değirmen Deresi ıslahının tamamlandığını kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: "Dere 7 metre iç açıklığın da, 5 metre 40 santimetre yüksekliğindedir. 205 metre uzunluğunda, 7 metre iç açıklığında, 4 metre yüksekliğinde ve 114 metre boyunda oluşmaktadır. Derenin ıslah çalışmaları tamamlanmış olup, toplam da 319 metrelik kısmı yapıldı."

Havalandırma havuzunun yaklaşık 18 bin metreküp temel kazısı yapıldığını ve temel betonlarının döküldüğünü ifade eden Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Nihat Mıhçı ise, "Trafo merkezinin inşaatında, 255 metreküp temel kazısı yapıldı. Binanın taşıyıcı sistemleri tamamlandı. İdari bina ve çamur susuzlaştırma tankı ile diğer ünitelerin temel kazma işlemlerine de başlandı. Tesisin 18 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan SASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Çevre Mühendisi Nihat Mıhçı ile proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Selçuk Tütüncüoğlu, tesis sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 12:22:10 TSI

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