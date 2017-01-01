ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:12
SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje
SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje
- Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgesinin atıksu sorunu çözülüyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgelerinin atıksu sorununa neşter vuracak olan, Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin 24 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Bu proje tamamlandığında, Atakum ilçesi sınırlarındaki yer alan, Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölgesinde yaşayan vatandaşların, atıksu sorunu çözüme kavuşacaktır. Tesis tamamlandığında, günde 11 bin 830 metreküp atıksu arıtılacak. 2050 yılında ise, günde 15 bin 600 metreküp atık suyun arıtılacağı öngörülmektedir" dedi.
Tesisin yapımına 6 ay önce başlandıklarına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "Terfi merkezinde toplanan atık suyun Q 710 milimetre çapında HDPE boru ile arıtılmak üzere arıtma tesisine iletilecek. Tesiste arıtılan atık su, Q 630 milimetre çapında HDPE boru ile derin deniz deşarjı hattına pompalandıktan sonra, arıtılmış su, sahilden 1465 metre denizin açığına, deşarj edilecek "diye konuştu.
Samsun Batı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde meydana gelebilecek taşkın ve su baskınlarından korumak için, bu proje kapsamında Çakırlar Değirmen Deresi ıslahının tamamlandığını kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: "Dere 7 metre iç açıklığın da, 5 metre 40 santimetre yüksekliğindedir. 205 metre uzunluğunda, 7 metre iç açıklığında, 4 metre yüksekliğinde ve 114 metre boyunda oluşmaktadır. Derenin ıslah çalışmaları tamamlanmış olup, toplam da 319 metrelik kısmı yapıldı."
Havalandırma havuzunun yaklaşık 18 bin metreküp temel kazısı yapıldığını ve temel betonlarının döküldüğünü ifade eden Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Nihat Mıhçı ise, "Trafo merkezinin inşaatında, 255 metreküp temel kazısı yapıldı. Binanın taşıyıcı sistemleri tamamlandı. İdari bina ve çamur susuzlaştırma tankı ile diğer ünitelerin temel kazma işlemlerine de başlandı. Tesisin 18 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan SASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Çevre Mühendisi Nihat Mıhçı ile proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Selçuk Tütüncüoğlu, tesis sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
(SAM-SLH-Y)

08.05.2017 12:22:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
19 Mayıs'ta &quot;Sağlık İçin Hareket Et&quot; bisiklet turu
YEREL

19 MAYIS'TA "SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" BİSİKLET TURU
Samsunspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SAMSUNSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'daki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
YEREL

BAFRA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ LETONYA'YI GEZDİ
İlkadım THM Çocuk Korosu büyüledi
YEREL

İLKADIM THM ÇOCUK KOROSU BÜYÜLEDİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

MMO'da deneyim paylaşımı
YEREL

MMO'DA DENEYİM PAYLAŞIMI
Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNEK TELEF OLDU
Bedir: &quot;Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BEDİR: "ECDADIMIZDAN GELEN ESKİ ESERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Yaralı kartal tedavi altına alındı
YEREL

YARALI KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI
FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi
YEREL

BOLLUK VE BEREKET DUASI YAĞIŞ GETİRDİ
Samsun'da cinayet: 2 ölü
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET: 2 ÖLÜ

Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET
GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
ANALİG Yıldızlar Türkiye Sutopu Şampiyonası
YEREL

ANALİG YILDIZLAR TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI
Samsun'da kaybolan alzaymır hastası gazi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI GAZİ BULUNDU
Tekkeköy Belediyesinden estetik dokunuş
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNDEN ESTETİK DOKUNUŞ
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI
Samsun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor