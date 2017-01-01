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Özel öğrencilerden Vali Dağlı'ya davet

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:21
Özel öğrencilerden Vali Dağlı'ya davet
Özel öğrencilerden Vali Dağlı'ya davet

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Vali Zülkif Dağlı'yı Özel Eğitim Haftası etkinliklerine davet etti.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Çalışan özel öğrenciler Oğuzhan Mazlum ve Erdem Karaağaç ile birlikte Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.
Vali Zülkif Dağlı, etkinliğe tüm özel eğitim kurumlarının katılacağını belirterek "9-10 Mayıs Özel Eğitim Haftamızı kutlayacağız. Burada yine Anıtpark'ta çalışmalarımız olacak. Program kortejle başlayacak. Çarşamba günü de devam edecek. Tüm özel eğitim okullarımız bu ekinliğe katılacak" dedi.
Vali Dağlı Konuşmasının ardından özel öğrencilere hediyeler verdi.
(AY)

08.05.2017 12:30:00 TSI
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